Емблематична шейна от "Гражданинът Кейн" е продадена за близо 15 млн. долара

Д ървената шейна „Роузбъд“, която е в центъра на прочутата начална сцена на "Гражданинът Кейн" (1941 г.) – широко признат за един от най-великите филми в историята на киното – беше продадена на търг за 14,75 милиона долара, пише BBC.

Емблематичният реквизит дълго време се е смятал за изгубен, преди да бъде подарен на режисьора Джо Данте през 1984 г., спасявайки го от унищожение.

Rosebud sled sold! Fierce bidding drove the price of the iconic CITIZEN KANE prop to $11.8 million during a streamed auction today. #orsonwelles #citzenkane https://t.co/kvm8ac0FuR pic.twitter.com/DonMQ9OPAK — Wellesnet.com (@Wellesnetcom) July 16, 2025

Оттогава Данте я използва като препратка за феновете си– така нареченото „великденско яйце“ – в свои филми, сред които и "Гремлини 2: Новата партида".

Това е вторият най-скъпо продаден сувенир от киното в историята – след чифт рубинени пантофки, използвани във "Вълшебникът от Оз", които през декември бяха продадени за 32 милиона долара.

„Заедно с рубинените чехли на Дороти, шейната "Роузбъд" от Гражданинът Кейн е един от най-емблематичните предмети в историята на Холивуд“, заяви Джо Мадалена, изпълнителен вицепрезидент на Heritage Auctions, която организира търга, пред списанието Intelligent Collector.

Самоличността на купувача не беше разкрита.

STEVEN SPIELBERG bought the ‘Rosebud’ sled for $55k in 1982 (well, 1 of the original 4 made for Citizen Kane) and donated it to the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles where it’s on permanent exhibition. pic.twitter.com/B8eqFoEoU3 — Michael Warburton (@TheMonologist) July 5, 2025

През годините други шейни „Роузбъд“, използвани в снимките на филма, също са били продавани – включително една, придобита от легендарния режисьор Стивън Спилбърг, който по-късно я дарява на Музея на филмовото изкуство към Академията в Лос Анджелис.

Въпреки това шейната, продадена в четвъртък, 17 юли, не беше виждана от десетилетия – до момента, в който попада в ръцете на Данте.

Той разказва пред Heritage Auctions как през 1984 г., докато снима филма Изследователи, е работил в студио, което преди това е принадлежало на RKO Radio Pictures – компанията, продуцирала Гражданинът Кейн.

Данте споделя, че по това време екипите разчиствали складовите помещения, когато един от работниците – знаейки, че е почитател на класическото кино – го попитал дали иска шейната.

„Останах смаян… Като голям фен на филма, веднага казах: Да, с удоволствие ще я взема.“

„Гражданинът Кейн може би е най-великият филм, правен някога, а "Роузбъд" е в основата на цялата история – тя е сърцето на сюжета и централният елемент в мистерията около живота на Кейн.“

„Да притежаваш като режисьор реквизит, който олицетворява толкова ключова част от съкровищницата на киното, е нещо наистина специално.“