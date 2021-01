Сестрата на Бритни Спиърс обвини Мъск за смъртта на котките си

П о-малката сестра на поп звездата Бритни Спиърс Джейми Линн обвини създателя на електроавтомобилите "Тесла" Илон Мъск за смъртта на нейните котки, съобщава БТА.

Спиърс е бясна, заради извънредно тихите двигатели на возилата на Мъск. Нейните домашни любимци не чули шума, когато тя включила на задна скорост. По този начин без да иска се лишила от няколко свои любими писани. Заради този инцидент тя настойчиво писала на Мъск да измени звука на двигателите на автомобилите "Тесла".

Младата жена не дава подробности относно произшествията с домашните ѝ любимци, нито какъв е бил броят на жертвите. Но Джейми Лин Спиърс си призна, че в този случай имал вина и водачът на автомобила.

