Семейство Шумахер ще съди издание заради фалшиво интервю от AI

С емейството на Михаел Шумахер планира да заведе дело срещу германското списание "Die Aktuelle" за това, че е използвало програма с изкуствен интелект, за да генерира фалшиви цитати от седемкратния шампион във Формула 1.

Списанието твърди, че е взело интервю от легендата на моторните спортове - първото, след като той претърпя сериозна мозъчна травма при ски инцидент във Френските Алпи през 2013 г.

🚨| Ferrari legend Michael Schumacher's family are planning legal action against a German magazine which published an AI-generated 'interview' with him.



On the cover, a strapline reads ‘it sounds deceptively real’ and inside, it emerges that responses were generated by AI. pic.twitter.com/hReJuScPmp