САЩ увеличиха размера си с 1 млн. кв. км за година

Т очно в края на миналата година Съединените щати внезапно увеличиха площта си с 1 милион квадратни километра - това е почти два пъти повече от площта на Испания. Това неочаквано разширяване не е резултат от странни геоложки сили, нито от нахлуването на чужда земя, а от опита на САЩ да предявят претенции към заобикалящата ги територия на океанското дъно.

Континенталните шелфове са области от морското дъно, които заобикалят големи земни маси, където морето е сравнително плитко в сравнение с открития океан. Съгласно международното право държавите могат да претендират за тези континентални шелфове, което им позволява да управляват и експлоатират техните ресурси.

Цели 75 държави са определили своите граници на разширения континентален шелф (ECS), който се отнася до частта от континенталния шелф, намираща се на повече от 200 морски мили (370 км) от брега. До миналата година САЩ не бяха направили това.

На 19 декември 2023 г. Държавният департамент на САЩ обяви нови географски координати, определящи това, което те твърдят, че е тяхната зона на ECS.

От 2003 г. насам властите на САЩ си сътрудничат с НОАА, Геологическата служба на САЩ и 12 други агенции за събиране на геоложки данни, за да определят външните граници на своята ЕКС.

В светлината на тази работа САЩ понастоящем претендират за ECS в седем офшорни зони: Арктика, Атлантически океан (източно крайбрежие), Берингово море, Тихи океан (западно крайбрежие), Мариански острови и две зони в Мексиканския залив. Като цяло това е зона с площ от 1 милион квадратни километра (повече от 386 000 квадратни мили).

„Америка е по-голяма, отколкото е била вчера“, заяви на 19 декември Мийд Трейдуел, бивш вицегубернатор на Аляска и бивш председател на Комисията за изследване на Арктика в САЩ, по данни на Alaska Public Media.

„Това не е точно покупката на Луизиана. Не е съвсем като покупката на Аляска, но новата площ на земята и подземните ресурси под земята, контролирана от Съединените щати, е с две Калифорнии по-голяма“, добави той.

🌍 The ever growing population of the world



Ever wondered how much space 8 #billion #people would need if they stood shoulder to shoulder? It would cover roughly 4,000 square kilometers! 🤯 That's about the size of countries like Jamaica or states like Rhode Island in the U.S.… pic.twitter.com/iCpWmPP1X4