Делегация Татарстана в ADZ Nagano С целью укрепления деловых связей Талия Минуллина в составе татарстанской делегации посетила компанию с многолетним опытом работы на мировом рынке ADZ Nagano. Компанию уже связывают с нашей республикой партнерские отношения: казанский завод «Электроприбор» и ADZ Nagano реализовали совместный проект по производству датчиков давления. Стоимость проекта 40 млн долларов. #investtatarstan #investintatarstan

