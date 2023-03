Рейчъл Билсън разкри, че не е имала оргазъм до 38-годишна възраст

Р ейчъл Билсън отново отвори разговора за интимността и женското удоволствие в своя подкаст Broad Ideas, докато тя и Уитни Къмингс споделяха своя опит за постигане на оргазъм в нов епизод на шоуто.

Рейчъл разкри, че не е изпитвала оргазъм до 38-годишна възраст, докато Уитни добави, че е имала подобно преживяване.

Къмингс повдигна темата, като каза: „Не съм имала оргазъм от секс, докато не спрях противозачатъчните. Никога в живота си не съм го имала, докато не навърших 40... Но можех да го направя с ръцете си.” Тогава Рейчъл отговори: „Бях същата като теб. Това не се случи с мен, докато не бях на около 38. Не е ли лудост това?“

