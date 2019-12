Разказ за стила - преди и сега

М еждународният списък за най-добре облечени стартира през 1940 година от Елинор Ламбърт.

Ламбърт е Индиана, но през 1920 година се мести в Ню Йорк, където работи като публицист.

Тя е един от основните автори на текстове за Международния списък за най-добре облечени, подготвя Met Gala, участва в създаването на Седмицата на модата и Съвета на модата Дизайнери на Америка.

През 2002 г. Ейми Файн Колинс поема списъка.

Вдъхновена от модата тя създава книга - "Международният списък за най-добре облечените: Официалната история".

В книгата събира най-добре облечените личности в историята на списъка.

През годините този списък се превръща в жадувана титла за всяка една обществена личност.

Актьори, музиканти, обществени личности, политици и спортисти ежегодно се надпреварват да получат титлата “най-добре облечена личност”.

Международното отличие удостоява мъже и жени, които изразяват личността си чрез стила. А събраният архив от личности, които се отличават, е огромен.

Много от снимките в книгата включват младата Жаклин Кенеди

Част от тях са заснети през 1960 г., няколко месеца преди встъпването в длъжност на съпруга ѝ.

Включена е в книгата, защото е една от модните икони през 60-те, заслужила с обществената си роля и доказан стил.

WWD - By the Book: The International Best-Dressed List’s Official Story Will Soon Be Told https://t.co/5ENW6xNhVE pic.twitter.com/inIVuwc3FX