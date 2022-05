Рапърът Пост Малоун очаква първото си бебе

26-годишният американски рапър Пост Малоун очаква първото си дете от приятелката си, която той не е идентифицирал публично.

Изразявайки своето вълнение, Пост Малоун, чието истинско име е Остин Пост, разказва пред PEOPLE: „Вълнувам се за тази следваща стъпка в живота си, никога не съм бил по-щастлив. Откакто се помня, все бях тъжен. Време е да се погрижа за тялото си, семейството си и приятелите си и да давам колкото се може повече любов всеки ден."

Рапърът и приятелката му празнуваха със семейството си през уикенда, съобщава TMZ.

Post Malone reveals to TMZ he’s expecting his first child with longtime girlfriend:



“I'm excited for this next chapter in my life, I'm the happiest I've ever been, and for since I could remember I was sad.” pic.twitter.com/UssXDkaTHq