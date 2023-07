"Просто си взех малко почивка“: Емили Блънт коментира оттеглянето си от Холивуд

Е мили Блънт увери феновете си, че не се отказва от актьорската си кариера, след като сподели в интервю, че прави крачка назад от Холивуд.

"Честно казано, тази история стана толкова, един вид, раздута", каза актрисата на лондонската премиера на новия си филм "Oppenheimer".

"Просто си взех малко почивка - не се отказвам от Холивуд", повтори тя и добави, че "просто си вземам няколко месеца почивка, за да бъда с децата".

Emily Blunt has revealed she is taking a break from acting this year to spend more time with her family https://t.co/DHRxT1aIEF pic.twitter.com/xsltyfVWhn