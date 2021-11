Почина Уилям Лъкинг - звезда от сериала "Синовете на анархията"

А мериканският актьор Уилям Лъкинг, звезда от телевизионния сериал "Синовете на анархията", почина на 80-годишна възраст. Това съобщи изданието "Метро", позовавайки се на съпругата му Инсул.

Актьорът е издъхнал в дома си в Лас Вегас. Съпругата му не разкри причината за смъртта.

William Lucking dead: Sons of Anarchy star dies aged 80 as wife remembers 'elegant man' https://t.co/6A4cRwSd9o #Articles de Presse #Avis de décès via @MemoiredeGuerre pic.twitter.com/Z59VKUKUzo