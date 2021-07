Почина бащата на Робърт Дауни Джуниър

Б ащата на Робърт Дауни Джуниър почина на 85 години след пет години борба с болестта на Паркинсон.

Легендата във филмовия бизнес, режисьор, актьор, сценарист, е починал в съня си в дома си в Ню Йорк, съобщи неговата съпруга Розмъри Роджърс.

Миналият месец Робърт Дауни празнува рождения си ден.

Robert Downey Sr., actor and father of 'Iron Man' star Robert Downey Jr., dies at 85 https://t.co/Rfy8r4oWDT via @wwlamfm

Бащата на Робърт Дауни Джуниър странеше от медиите, най-вече за да предпази популярните си деца, отбелязва NY Post.

Най-запомнящите му роли са от "Магнолия", "Буги нощи", "Да живееш и умреш в Ел Ей".

rest in peace, my condolences to you and your family @RobertDowneyJr 😭 https://t.co/Nq1EHFqFAp