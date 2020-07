Почина актрисата, изиграла Мелани Хамилтън в „Отнесени от Вихъра”

А ктрисата Оливия де Хавиланд, известна с ролята си на Мелани Хамилтън в „Отнесени от Вихъра”, почина на 104-годишна възраст. Съобщение за смъртта ѝ публикува интернет-сайтът „Deadline”.

Според изданието, актрисата починала в съня си в своя дом в Париж.

Оливия де Хавиланд е родена на 1 юли 1916 г. в Токио, където баща ѝ Уолтър е преподавател в британския колеж. След като бракът на родителите ѝ се разпада, бъдещата звезда заедно с майка си и сестра си се мести в Калифорния. Когато навършва 18 години филмовата компания „Warner Brothers” ѝ предлага първия договор.

Olivia de Havilland, the delicate beauty and last remaining star of 'Gone With the Wind' who received her two acting Oscars after helping to take down Hollywood’s studio system with a landmark legal victory in the 1940s, died Sunday. She was 104 https://t.co/wISU0kmCyU