Пати Смит отмени концерт в Италия поради "внезапно заболяване"

76-годишната Пати Смит трябваше да изнесе концерт в Болоня във вторник вечерта.

The Duse Theatre пожела на рок иконата "бързо възстановяване" в изявление в Instagram. От театъра съобщиха: „С голямо съжаление уведомяваме любезната публика, че планираният за днес концерт на Пати Смит няма да се състои поради внезапно заболяване, покосило певицата. Съжаляваме за неудобството, причинено от тази новина."

American singer Patti Smith has cancelled a concert in Italy because of a "sudden illness".



