Отвартителната съставка в супата на астронавтите на МКС

А стронавтите на НАСА Сунита Уилямс и Бъч Уилмор "заседнаха" в Космоса още в началото на юни 2024 г..Първоначално те трябваше да прекарат само 8 дни на МКС ( Международната космическа станция), но заради неизправност на космическия кораб Boeing Starliner, който трябваше да ги върне на Земята, се наложи на космонавтите да останат на станцията до 2025 г.

Корабът претърпя изтичане на хелий, което доведе до повреда на двигателя и направи пътуването обратно до планетата ни твърде опасно.

Space food has evolved a lot since our early missions. Our astronauts use a hydration station to prepare their dried space food and drinks! Learn more about it on our Instagram page! pic.twitter.com/7mM166GQ92 — NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) August 13, 2021

Спасителната мисия е планирана за февруари 2025 г., когато космическият кораб SpaceX Dragon ще вземе Уилямс и Уилмор.

Докато чакат, условията на живот на станцията, които вече са доста ограничени, стават още по-строги. Въпреки че започнали пътешествието с пресни плодове и зеленчуци, пица и скариди, сега астронавтите се хранят основно със зърнени храни, дехидратирани гювечи и лиофилизирани супи, приготвени с вода от резервоара на станцията.

Пречистването на водата на борда е от решаващо значение, а съвременните технологии позволяват използването на рециклирана вода за пиене и готвене.

A lot goes into feeding astronauts: Food has to be tasty, and it has to meet safety and nutrition standards. In the season 2 premiere of @NASASTEM’s Surprisingly STEM series, space food scientist Xulei Wu dishes on what it takes to eat in microgravity: https://t.co/rfnuY80upr pic.twitter.com/ayhKt7bt5v — NASA (@NASA) January 20, 2024

Всеки ресурс е ценен - включително и урината и потта на астронавтите.

Въпреки че това може да изглежда странно, такава практика е стандартна в Космоса. Водата преминава през високо технологична система за пречистване, която гарантира безопасността и чистотата й.

#Information



The SpaceX Crew-9 mission, which includes the rescue of astronauts Sunita Williams and Butch Wilmore, is set to launch today, September 28, 2024. The launch was delayed from September 26 due to Tropical Storm Helene but is now scheduled for 6:40 PM IST (9:10 AM… pic.twitter.com/2gOq21FEtf — ❤️Akshaya💛 (@akshaya_twitz) September 28, 2024

НАСА внимателно следи диетите на Бъч и Сунита, за да се увери, че те получават достатъчно калории и остават здрави през този дълъг период. Въпреки това, те вече са отслабнали. Сунита споделя, че се чувства изтощена от ефектите на микрогравитацията, но поддържа теглото си чрез редовни упражнения и здравословна диета.

Системата на МКС осигурява разнообразно и балансирано хранене, за да подкрепи дългосрочните мисии в космоса, като здравето на астронавтите е под постоянно наблюдение.

