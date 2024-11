Откриха харпун от 19-ти век в кит

П рез 2007 г. инуитски китоловци в Аляска направиха удивително откритие. В тялото на убит гренландски кит те намериха фрагменти от оръжие, дълбоко вградено в плътта му.

Но това не е било модерно оборудване – харпунът беше идентифициран като оръжие от края на 19-ти век. След анализ учените установиха, че харпунът е използван между 1885 и 1895 г., което означава, че китът е бил поне на 115 години, ако не и повече.

Fascinating view of a whale and hers little one swimming across Greenland Icefjords 🌊🐳 pic.twitter.com/8S9xVzKOTz