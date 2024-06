Ръката на дявола: Трудностите на левичарите и по-умни ли са?

Д есничарите доминират в света и това е така още от каменната ера.

Изследователите са установили това, като са измерили костите на ръцете в древни скелети и са проучили моделите на износване на праисторическите инструменти.

В западните страни левичарите съставляват едва около 10 % от населението. Хората, които предпочитат различни ръце за различни задачи или които използват и двете ръце с еднакви умения (амбидекстри), са рядкост.

Учените отдавна знаят, че ръката се определя отчасти от гените. Но едва през 2019 г. те установиха разлики в части от ДНК-то на левичарите и десничарите. Проучването, в което са анализирани сканираните мозъци на 9000 британски участници, установява, че при левичарите частите на дясната и лявата страна на мозъка, които обработват езика, работят в по-добър тандем. Предстои да се проучи дали това прави левичарите по-талантливи в ораторството и владеенето на езици.

Зародишите започват да движат ръцете си около 9-10-ата седмица. В началото на втория триместър бебетата показват ясно предпочитание към смученето на единия палец пред другия. Така че ръкостискането вероятно е заложено още преди раждането. Все пак повечето експерти по развитието казват, че родителите вероятно няма да получат добра представа за доминиращата ръка на детето си преди 2- или 3-годишна възраст. Много деца продължават да сменят ръцете си за различни задачи през ранното детство.

Макар че повечето оплаквания на левичарите днес се коренят в неудобства като размазване на току-що написаното с химикалка, блъскане с лактите на десничаря до вас или трудности при използването на нормална ножица и белачка, историята на дискриминацията срещу левичарите е много по-дълбока.

В миналото не е било необичайно децата, които са предпочитали да използват лявата ръка, да бъдат наказвани от своите учители, които са вярвали във вековните стигми срещу левичарството. Някои от тях са били принуждавани насила да сменят доминиращата си ръка с дясна - трудна задача, като се има предвид, че доминирането на ръката е свързано с доминирането на полукълбата.

Исторически левичарите са били възприемани и третирани като отритнати от обществото. През Средновековието левичарите са се страхували да бъдат обвинени във вещерство, а понякога се е случвало.

В католическата религия лявата ръка се е възприемала като ръката на дявола, докато дясната се е свързвала с Бога. Именно това вярване е накарало католическите учители да дисциплинират учениците си левичари.

Тим Дън, който е посещавал католическо училище, е бил подложен на дискриминация на левичари.

През 1995 г. той се прибирал от детската градина с увита в канап лява китка. Другият край на връвчицата бил завързан за примката на колана му.

"Майка ми ме попита защо съм вързала връвчицата за китката и за колана и аз ѝ казах, че учителят ми е казал, че лявата ръка е "дяволската ръка" и че не мога да я използвам за писане", пише Дън.

Дискриминацията на левичарите може да се проследи и в културен план.

Много древни култури определят дясната ръка като "чиста", която се използва за хранене и поздравяване на другите, а лявата - като "мръсна", която се използва за поддържане на лична хигиена.

Макар че тези обозначения са изоставени в много региони и култури, стигмата на по-некачествената лява ръка остава.

Това стигматизиране е навлязло и в съвременния език, който често свързва думата "лява" с по-ниски качества.

Английската дума "sinister" (бел.ред.-злокобен) произхожда от латинска дума, означаваща "от лявата страна", френското прилагателно "gauche" (обида) е френската дума за "лява", а "awkward" (бел.ред- неловко) идва от средноанглийска дума, означаваща "обърнат накриво" или "левичар". Левак е негативно определение за несръчен човек и също идва от думата "ляво".

Обратно,“adroit” (бел.ред.-ловкост) и “dexterity” (бел.ред-сръчност) имат корени в думи, които означават "прав" или "от правилната страна". Изразът "дясната ръка" на някого означава, че е най-довереният ти човек.

Не само хората имат доминантна ръка

Ние не сме единствените животни, които предпочитаме едната ръка пред другата. Изследователи, наблюдаващи диви шимпанзета, откриват, че те два пъти по-често използват лявата си ръка, когато ловят термити. Същото до голяма степен важи и за шимпанзетата, отглеждани в плен. Но резултатите са различни при чупенето на ядки. При тази задача, която изисква чиста сила вместо фини двигателни умения, необходими за извличане на насекоми, дивите шимпанзета много по-често предпочитат дясната си ръка.

По-умни ли са десничарите?

Проучване от 2010 г. в Journal of the International Neuropsychological Society разкрива, че десничарите, които са силни, изглежда се справят малко по-добре с когнитивните тестове в сравнение с левичарите.

Проучване от 2015 г. в Neuroscience & Biobehavioral Reviews разглежда пет метаанализа, които включват данни за повече от 16 000 лица. Те не откриват разлика в нивата на IQ сред левичарите и десничарите, но изглежда, че левичарите са по-склонни да имат интелектуални затруднения.

Това проучване обаче показва, че хората с интелектуални способности или следващи типично развитие са също толкова склонни да бъдат левичари.

Проучването в Neuroscience and Biobehavioral ReviewsTrusted Source разглежда 18 проучвания, измерващи пълните резултати на IQ на повече от 20 000 участници.

Въпреки че данните сочат, че десничарите са имали малко по-високи IQ резултати в сравнение с левичарите, учените отбелязват, че като цяло разликите в интелигентността между десничарите и левичарите са незначителни.

По-умни ли са левичарите?

Други проучвания показват, че левичарите имат предимство, когато става въпрос за интелигентност.

Проучване от 2007 г., публикувано в Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, установява, че сред 150 участници левичарите са показали значително по-добри резултати на тест за интелигентност от десничарите. Освен това десничарите са отделяли повече време за попълване на теста.

Друго проучване в списание Brain през 2019 г. разкрива, че съществуват генетични различия между левичарите и десничарите.

Изследвайки данни за около 400 000 души, учените откриват, че лявото и дясното полукълбо на мозъка са по-добре свързани и по-координирани в областите, свързани с езика, при левичарите.

Други черти, свързани с левичарството

Тези черти предполагат, че левичарите могат да имат по-добри вербални умения.

Някои изследвания показват, че левичарите може да са по-склонни да развият определени състояния, включително:

Болест на Паркинсон

Шизофрения

Рак на гърдата

Посттравматично стресово разстройство

Затруднения в обучението, като дислексия

Други проучвания обаче разкриват, че левичарите може да имат предимство в някои области.

Изследванията показват, че левичарите може да имат по-малък риск от развитие на язва и артрит. Те могат също така да се възстановяват по-бързо след инсулт.

В една по-стара статия в American Journal of Psychology се посочва, че левичарите може да са по-добри в генерирането на творчески идеи.

Известни левичари

Четирима от последните шестима президенти на САЩ са левичари: Роналд Рейгън, Джордж Буш-младши, Бил Клинтън и Барак Обама. Сред известните левичари са Опра Уинфри, Бил Гейтс, Том Круз, Пол Маккартни, принц Чарлз и синът му принц Уилям.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase