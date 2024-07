Нов рекорд за най-точен часовник в света

П рецизното времеизмерване преминава от атомните часовници към революцията, която представляват оптичните атомни часовници. През последните няколко години тези уреди отиват все по-далеч в точното измерване на времето, което могат да демонстрират. Сега нивото им е изключително високо, далеч над възможностите на обикновените атомни часовници.

Атомните часовници използват цезиеви атоми, охладени до температура, близка до абсолютната нула. Чрез измерване на резонансната честота на тези атоми часовникът може да поддържа ритъм. Най-съвременните атомни часовници не губят повече от една секунда за 300 милиона години. Учените обаче осъзнаха, че е възможно да се постигне нещо по-добро - с помощта на "мрежа от светлина", или технически оптична решетка, е възможно да се уловят и измерят десетки хиляди атоми.

