Най-възрастният мъж в света отпразнува своя рожден ден

В енецуелецът Хуан Висенте Мора, който беше обявен за най-възрастния жив мъж в света от Книгата на рекордите на Гинес миналата седмица, ще отпразнува 113-ия си рожден ден, предаде Ройтерс.

Той е роден на 27 май 1909 г.

The record-breaking honor comes just before his birthday — Juan Vicente Pérez will turn 113 on May 27! https://t.co/qz1KdJjwWh

Мора, който се радва на добро здраве и всеки ден пие по чаша ликьор агуардиенте, има 41 внуци, 18 правнуци и 12 праправнуци, става ясно от разпространено съобщение от представители на Книгата на рекордите на Гинес.

Освен че има леко повишено кръвно налягане и проблеми със слуха заради възрастта си, венецуелецът е в много добро здравословно състояние и не получава никакви лекарства, казва Енрике Бухан, който е доктор в град Сан Хосе де Боливар, където живее столетникът.

1. Juan Vicente Pérez Mora, who is 112 years old, has been named the world's oldest living man by the Guinness World Records.



The Venezuelan farmer, who was born on May 27, 1909, has 11 children, 41 grandchildren, 18 great-grandchildren and 12 great-great-grandchildren. pic.twitter.com/2OT4MaD9vO