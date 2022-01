Най-важната съставка за хубави празници? Куркумата, разбира се!

П ървата част от празниците мина и всички се възстановяваме по един или друг начин от охолното им отбелязване, само и само да сме във форма за следващите празнични дни съвсем скоро. И колкото и да се заричаме, че няма да прекаляваме с яденето и пиенето, това просто не се случва. Празнизците през декември са нещо като кулминация за годината, но често се превръщат в кулминация и за организма ни, който след това има нужда да си почине от почивката.

Всичко това обаче може да бъде до някаква степен ограничено като влияние в днешни дни, при това без излишни прояви на воля и дисциплина. Ако сега ви попитат коя е най-важната съставка на коледните празници, сигурно ще завалят отговори като „семейството“, „подаръците“ и „любовта“ и те ще са верни, но има една абсолютно незаменима съставка и тя е... куркумата.

Да, добре прочетохте – куркумата. Тя е един от най-важните антиоксиданти, които можем да подарим на тялото си по време на празниците, пък и не само. Преди да сте отърчали до кухнята и да сте изсипали бурканчето с куркума в устата си, прочетете още малко за това чудодейно азиатско растение и откъде да си го набавите във вида, който ви трябва.

Куркумата (Curcuma longa L., сем. Zingiberaceae - Джинджифилови) е едно от най-важните хранителни, лечебни и багрилни растения на Източна и Южна Азия. Навлиза уверено в кулинарията и фитотерапията в съвременния свят, защото е надарено с уникални диетични и медицински свойства. В природата куркумата представлява тревисто растение, което е високо до около метър. В медицината то се употребява под формата на прах от стритото и изсушено коренище на растението.

Коренището от куркума е изключително богато на различни фитохимикали, както и на етерично масло, стероиди, мастни киселини, смола, нишесте, витамини и минерали. Куркуминът обаче е водещият фармакологичен агент и затова и основният фокус на изследванията е върху него.

Според множество провеждани до момента изследвания са събрани доказателства, че екстрактите от куркума проявяват различни ефекти върху здравето на хората и имат много действия – противовъзпалително, антиоксидантно, имуномодулиращо, противотуморно, хепато- и кардиопротективно, хипогликемично, анти-амилоидогенно, антимикробно и противопаразитно. Етеричното масло пък спомага за свалянето на нивата на холестерола, както и на нивата на триглицеридите в черния дроб (Shiyou Li et al. Chemical Composition and Quality Control of Turmeric, Stephen F. Austin State University, 2011).

Всичко това подтиква световноизвестната компания Natural Factors да произведе продукт с куркумин, който да осигурява изключително висока бионаличност, и тя го прави. Theracurmin е продукт, всяка капсула от който е с 300 пъти по-висока бионаличност от тази на обикновения куркумин и вследствие на това има потенциална активност в няколко направления.

Противовъзпалителното действие на Theracurmin е силно и се дължи на потискането на един от ядрените фактори, който регулира експресията на различни гени, свързани с възпалението. Ако имате съмнения, че разгулното похапване по празниците може да ви доведат някое възпаление – снабдете се с достатъчно Theracurmin и го използвайте профилактично между няколко сарми.

Това обаче не е всичко. Куркуминът има и силно антиоксидантно и хепатопротективно действие, тъй като взаимодейства с различни свободни радикали и ги неутрализира. Веществото има дори протективен ефект върху клетките и предпазва от оксидативен стрес в процеса на окисление на мастни киселини.

Приемът на куркумин (особено в комбинация с токоферол, като например витамин Е) връща нивата на антиоксидантните ензими цитозолна каталаза, супероксид дисмутаза и глутатион редуктаза в норма. Успява да регулира благоприятно и чернодробните ензими каталаза, SOD и NADPH-оксидаза.

Със следващото действие скачаме в дълбокото, защото куркуминът има антитуморен ефект, предпазвайки молекулата на ДНК от увреждане под действието на свободните радикали. Той потиска образуването на канцерогенните нитрозамини и стимулира ензимни системи, които от своя страна възстановяват антиоксидантната молекула на глутатиона. Куркуминът също така блокира рецепторите за различни растежни фактори, които имат отношение към туморния растеж, ангиогенезата и процесите на метастазиране.

Куркуминът има още и кардиопротективно действие, като действа протективно срещу миокардната некроза, а метаболитните му свойства са известни от стотици години. Той засилва фосфорилацията на аденозин монофосфат-активируемата протеин киназа (AMPK) в черния дроб и в други тъкани, което потиска глюконеогенезата (образуването на глюкоза от други вещества) в черния дроб и се ускорява поемането на глюкозата от тъканите. Куркуминът противодейства и на затлъстяването, като регулира секрецията на адипонектин, която често е в дисфункция при диабетиците.

Ако още се чудите дали да притичате до аптеката, вижте и това – куркуминът в Theracurmin осигурява антиоксидантно действие срещу широк спектър остри и хронични състояния – остеоартрити и артропатии, ревматоидни заболявания, чернодробни заболявания, захарен диабет, предразположеност към онкопатология и възстановяване от химио- и лъчетерапия; атеросклероза и кардиомиопатии; затлъстяване и метаболитен синдром; болест на Алцхаймер и деменция.

Тоест, ако вече ви болят коленете, а има да обиколите още шестима роднини и техните трапези, няма какво да му мислите. Взимайте го!

CURCUMINRICH™ THERACURMIN™ на Natural Factors е чудесен избор за тези от нас, които имат нужда от едно или повече от неговите ефекти. Дори и само под формата на силен антиоксидант, той е повече от препоръчителен в дома на всички, особено по време на празници.