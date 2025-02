Най-скъпата крава в света е продадена за $4,8 млн.

К равите играят ключова роля в селското стопанство и някои специфични породи имат изключително високи цени поради своята необичайна генетика, гени за превъзходно качество и уникални качества.

Тези елитни говеда са ценна и скъпа собственост, за която на търгове се дават милиони долари. Сред най-скъпите крави са Wagyu от Япония и кравите Брахман от Индия, които са изключително издръжливи и приспособими към горещ климат. Неотдавна крава Нелоре на име Виатина-19 от Бразилия постави нов рекорд, като беше продадена за зашеметяващите 4 млн. долара.

Виатина-19 влезе в историята на Минас Жерайс, Бразилия, като най-скъпата крава Нелоре в света. Теглото ѝ е 1 101 кг, което е два пъти повече от теглото на типично възрастно животно от нейната порода.

The world's most expensive cow, Viatina-19 FIV Mara Movéis, was sold in Brazil for a record-breaking $4.8 million, according to Guinness World Records. pic.twitter.com/JLkXmAkIcN