Мъжът, който губи и получава обратно ръцете си

П рез 1992 г. в един студен зимен ден животът на Джон Томпсън, 18-годишен фермер от Северна Дакота, се променя завинаги. Той работел на шнек за зърно - машина, която премества зърното от едно място на друго, когато палтото му се закачило и го дръпнало. За няколко секунди той губи и двете си ръце.

Но не загубил волята си за живот. Успял да повика помощ и е откаран в болница в Минот, където хирург на име Алън Заутер зашил обратно ръцете му в 14-часова операция.

"Той е чудо. Той е вдъхновение. Той е герой", казва Заутър.

Томпсън прекарва четири седмици в кома и претърпява още операции и рехабилитация. Той възстановил използването на ръцете си и се научил на неща като шофиране, риболов и видеоигри. Освен това за една нощ той става известен и получава медийно внимание, дарения, писма и посетители от цял свят. Срещнал се е с известни личности като Опра Уинфри, Гарт Брукс и Джордж Буш-младши.

Но славата си има цена. Томпсън трябва да се справя с натиска да бъде модел за подражание, с вниманието на обществеността и с нарушаването на личния му живот. Той се бори и с депресия, тревожност и пристрастяване. Казва, че се е чувствал така, сякаш живее в аквариум.

"Не искам да бъда известен като човека, на когото са откъснали ръцете. Искам да бъда известен като Джон Томпсън", казва той.

Сега, 29 години по-късно, Томпсън живее в Минот, където работи като охранител и обича да прекарва време с котката си Тоби. Той казва, че е благодарен за живота си и не се занимава с миналото или с това какво би било, ако нещо е различно.

He’s doing okay it seems!



John Thompson doesn't remember a lot about the North Dakota farm kid whose arms were ripped off by an auger 30 years ago and then reattached during six hours of painstaking surgery in Robbinsdale.



Much of his memory loss is due to a traumatic brain… pic.twitter.com/EC6u1qLlSh