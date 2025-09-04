Мъж тайно заведе сина си в аквапарк през нощта за рождения му ден

Б аща влезе с взлом през нощта в аквапарк заедно със сина си, за да подари на момчето незабравимо изживяване за 11-ия му рожден ден. Двамата бяха заснети от охранителните камери, докато се плискат в басейните, плуват и използват водните пързалки, предаде Daily Mail.
Момчето преживя „рожден ден, който ще помни цял живот“. То беше „възхитено“ да прекара време насаме с баща си около 23:00 часа, един час след като аквапаркът беше затворил за посетители. „Момчето беше абсолютно възхитено и не искаше да си тръгне“, гласи един доклад.
@dailymail A father who works at a water park in Russia broke in overnight with his son to give the boy a memorable 11th birthday treat. The pair was caught on security cameras splashing in the pools, swimming, and using the water slides. His boss miraculously didn't fire him, stating, 'We did not dismiss the employee. We looked into his situation, tried to understand why he acted this way...His motive was a simple human desire to create an unforgettable moment for his child - to give him an experience he will happily remember for many years.' Read more at DailyMail. #russia #waterpark #birthday #bizarre ♬ original sound - Daily Mail
Но бащата, който работи в аквапарка „Броско Волна“ в Хабаровск, Русия, беше изправен пред уволнение заради този изненадващ подарък за сина си. Управителката на аквапарка Ксения Руденко призна, че е можела да уволни бащата. Но тя заяви: „Имахме инцидент – служител тайно доведе сина си в аквакомплекса. През нощта, точно като във филмите.“
Тя обясни: „По-късно разбрахме мотивите му – той искаше да отпразнува 11-ия рожден ден на сина си по незабравим начин.“
„Не уволнихме служителя. Разгледахме ситуацията му, опитахме се да разберем защо е постъпил така. Разговаряхме с него, проведохме вътрешно разследване и открихме пропуск в операциите на персонала ни, който успяхме да поправим благодарение на този инцидент. Мотивът му беше просто човешко желание да създаде незабравим момент за детето си – да му подари преживяване, което ще помни с радост много години.“
„Реакцията ни? Отначало бяхме шокирани, после се засмяхме“, добави тя. „Понякога животът ни дава тези уроци не за да излеем гнева си и да наложим наказателни мерки, а за да ни напомни за нещо. Нима всички ние нямаме това приятно чувство на истинска детска радост? Спомен, който може дори да изглежда малко абсурден, но все още ни топли?“
„Нека това продължава да ни топли и нека създаваме такива спомени за собствените си деца – макар и по по-спокойни и подходящи начини“, заключи тя. Тя подчерта, че в бъдеще работното време ще бъде стриктно от 9:00 до 22:00 часа. „В крайна сметка, дори детските спомени понякога имат график.“