Модел без ръце се бори за титлата “Мис Мексико”

Р одената без ръце, мексиканската манекенка Ана Габриела Молина, иска да предизвика традиционните възприятия за физическа красота, като спечели конкурс Мис Веракрус.

Молина, 24-годишна студентка по психология, казва, че е приета трудно в конкурса, но се записва с цел да даде мотивация и пример на други жени с увреждания да се стремят към постигане на целите си.

"Успях да преодолея всичко, което ми се случваше през целия ми живот и с това ще се справя", каза в интервю тя.

