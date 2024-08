Какво представлява това мистериозно "златно кълбо", намерено на дъното на океана?

Н а около 3300 метра под повърхността на океана край бреговете на Аляска, където топлата светлина на Слънцето никога не прониква, дистанционно управляван подводен апарат на NOAA Ocean Exploration се натъкна на странно златно кълбо.

Странният подводен обект, открит по време на експедиция миналата година, е намерен „плътно залепен“ за скала, осеяна с бели корали, с диаметър около 10 см и дупка от едната страна.

За учените, направили откритието, не е било напълно ясно какво може да представлява мистериозното кълбо. Първоначалните предположения на изследователите, провеждащи живото предаване на гмуркането, включвали черупка на яйце, мистериозен вид мъртва гъба или корал.

„Не знам какво да си помисля за това“, казва един от изследователите в записания по това време лайвстрийм.

