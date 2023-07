Мислили ли сте, че сте мъртви? Това е рядко, но много сериозно медицинско състояние

Д а мислиш означава да си жив. И все пак не всеки, който мисли, е съгласен с този прочут труизъм на Декарт.

Някои хора с рядко невропсихично разстройство, известно като синдром на Котард, просто не могат да осъзнаят своето съществуване.

Често хората, страдащи от синдрома на Котард, мислят, че са ходещи трупове. Други пък се смятат за духове без тела, които ще живеят вечно.

Независимо от конкретните варианти, пациентите със синдрома на Котар преживяват дълбоко изкривена реалност, в която отричат съществуването на телата си и ежедневните си нужди.

Често срещана последица е спиране на храненето.

В един от случаите жена на средна възраст с анамнеза за тревожност и психоза започва да изпитва нихилистични заблуди. Тя започнала да казва неща като: "Аз съм мъртва". След това спряла да се храни и отказала да приема лекарства.

Друг случай включва 49-годишен мъж, който престанал да се грижи за телесното си благополучие и започнал да раздава вещите си.

Той отказвал да се храни и смятал, че има зли хора, които искат да го убият. Седмица след като бил приет в болница, пациентът казал на лекарите, че вече е мъртъв и че "стомахът му не работи, черният му дроб е разложен, мозъкът му е парализиран, а на лицето му липсва кръв".

Той останал неподвижен в леглото си и твърдял, че чува гласове, които му казват, че е дявол.

Понастоящем в научната литература съществуват около стотина подобни случая.

Първият регистриран случай датира от 1880 г., когато френският невролог Жул Котард описва нов вид депресия, характеризираща се с "тревожна меланхолия, идеи за проклятие или отхвърляне, нечувствителност към болка, заблуди за несъществуване на собственото тяло и заблуди за безсмъртие".

