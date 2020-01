Къща в Италия за 1 евро

Д окато повечето хубави неща се оскъпяват, една мечта е безумно евтина. Благодарение на държавното управление в Италия можете да си закупите дома само срещу 1 евро.

В началото на 2019 година новината, че селце в Южна Италия предлага изоставени къщи срещу 1 евро, се превърна в масова практика в цялата Италия.

До края на годината тази инициатива на местното управление в Самбука се превърна в тенденция за изоставените и слабонаселени райони в Италия.

Скоро някои от тези населени места се оказаха „обсадени” от купувачи.

Тишината по малките улици е нарушена от новите жители в градовете. Прашните врати с паяжина се отключват за първи път от десетилетия, за да се превърнат в новият дом за десетки семейства.

Все още има къщи за 1 евро, които търсят новите си собственици.

Но как трябва да процедирате, ако искате да си закупите нов дом в Италия?

За начало, освен ако не познавате някой, който вече е закупил подобен имот и може да ви посъветва, трябва да проверите официалните уебсайтове на населените места за списъци на наличните имоти, а след това да изтеглите формуляри за кандидатстване.

Посетете района, за да видите какъв е имота преди да сключите сделката.

Ако молбата и документите ви бъдат одобрени, администрацията на града ще се свърже с вас относно следващите стъпки.

Уловката тук е, че купувачите трябва да внесат депозит, който варира между 2000 и 5000 евро. С него се ангажират да ремонтират имота в рамките на три години. След като приключите с ремонта депозитът се възстановява.

Населените места, които предлагат имоти за 1 евро са 11, като са разположени в цяла Италия.

