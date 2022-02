Кокошка се опита да проникне в Пентагона

З ащо една кокошка би пресякла път? За да бъде заплаха за националната сигурност, очевидно, пише американското издание „Military Times”.

В понеделник сутринта,

неназована кокошка беше заловена докато тършуваше около зоната за сигурност,

търсейки начин да проникне в американското военно командване – Пентагона.

Служители на „Лигата за благоденствие на животните“ в Арлингтън бяха повикани, след като птицата, явно избягала от кокошарник, почти успя да проникне в една от най-строго охраняваните сгради в света.

Apparently, the answer to "why did the chicken cross the road" is to get to the Pentagon?! This chicken was caught sneaking around the security area at the Pentagon (we're not kidding) and our officers picked her up. Now we need a name for her - suggestions welcomed! pic.twitter.com/6RmMSjNKnU