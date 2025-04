Кой е истинският Гетсби? Мъжът, вдъхновил скандалния роман

П рез 1951 г. един сляп 65-годишен мъж на име Макс Герлах слушал радио, когато нещо привлякло вниманието му. Гост в студиото тъкмо представял биография на Ф. Скот Фицджералд — покойния велик летописец на бурните 20-те години и преследването на американската мечта.

След броени минути Герлах се обадил в радиостанцията. Той заявил, че не само познавал Фицджералд, но и че именно той е вдъхновил създаването на прочутия роман.

„Аз съм истинският Джей Гетсби“, казал той. По онова време обаче никой не обръщал внимание на Герлах — бивш автомобилен механик, изпаднал в тежки времена. Последните години от живота си прекарал в напразни опити да се свърже с биографа на Фицджералд, изпращайки писма с молби да му бъде позволено да разкаже своята история. Умира през 1958 г. в болница „Белвю“ в Ню Йорк, на 73-годишна възраст — забравен.

