Бирата през вековете: Невероятната история на една от най-популярните напитки

З наете ли коя е най-популярната алкохолна напитка в света? Отговорът едва ли ще ви изненада – бирата. Според редица проучвания, тя е и третата най-предпочитана напитка изобщо след водата и чая. Учените отбелязват, че ако се консумира в умерени количества, тя не само не вреди, но дори може да бъде полезна за здравето. Освен това, историята на бирата е много по-древна, отколкото вероятно предполагате.

Произходът на бирата

Да се даде категоричен отговор на въпроса кога започва историята на бирата е невъзможна задача. Предполага се, че тя е една от първите специално приготвяни напитки в историята и се появила между 13-ото и 10-ото хилядолетие пр. н. е., когато започва и отглеждането на зърнени култури. Според някои учени, напитката може би е произведена за пръв път по време на опитите да се направи хляб и е напълно възможно да е по-стара от него. Заради своите свойства, в Месопотамия и Древен Египет бирата била считана за подарък от боговете. Първите преки свидетелства за произвеждането й датират от 4-ото хилядолетие пр. н. е. и са открити при разкопките на археологическия обект Годин тепе, намиращ се на територията на съвременен Иран. В Древен Китай пък оризова бира била произвеждана още през 7-ото хилядолетие пр. н. е.

Между легендите и историческите факти

Бирата постепенно се превърнала в изключително популярна напитка и по тази причина фактът, че тя присъства в редица митове, не е особено изненадващ. Един от тях е свързан с шумерската богиня на любовта и плодородието Инана (тя е един от централните персонажи в шумерския пантеон, преминал и в акадската митология под името Ищар). В древната поема „Инана и богът на мъдростта“ се разказва как тя се напила с бира заедно с Енки – един от четиримата богове-създатели в шумеро-акадския пантеон. Тъй като не осъзнавал какво прави, той неволно предал своята божествена сила Ме на Инана. Археолозите смятат, че въпросният мит описва по метафоричен начин предаването на властта между два града в древния Близък изток – Ериду (където се почитал Енки) и Урук (покровителка на който била Инана).

Химнът за Нинкаси

Нинкаси е шумерска богиня, почитана като покровителка на бирата и пивоварството. Тя е дъщеря на Енки и неговата съпруга и богиня на земята Нинхурсаг. Т. нар. „Химн за Нинкаси“ представлява уникално произведение, което служело едновременно за молитва и като метод за запомняне на рецептата за произвеждане на бира, предавана по този начин от поколение на поколение. Шумерците също така вярвали, че когато консумирали тази напитка, Нинкаси преминавала през телата им – концепция, сходна с евхаристията (светото причастие) при християните.

"My goal is to preserve history": Archaeologist recreates ancient beers https://t.co/ShfYWuqrSN pic.twitter.com/zP3CDALK7G

Бирата в Древна Гърция

Всеизвестен факт е, че в Древна Гърция виното било на особено голяма почит. В същото време, обаче, някои нови открития показват, че елините били и ценители на бирата. В градовете Архондико и Агриса археолозите са натъкнали на различни предмети и съдове, използвани за направата на пшенична бира преди повече от 3 хиляди години. Любопитна подробност е, че и двата града били сполетени от една и съща съдба – жителите им ги изоставили след избухването на големи пожари.

Пътят към рая

Ранните видове пиво, макар и да се произвеждали по сходен начин, се различавали значително по своите качества от масовите съвременни бири. Често те съдържали добавки като мед, плодове, подправки и дори билки с наркотично действие. Хмелът започнал да се използва сравнително късно. В Европа той е споменат за пръв път от един каролингски абат през 822 г. и отново чак през 1067 г. от немската монахиня, писателка и композиторка Хилдегард от Бинген. В интерес на истината, Църквата изиграла съществена роля в популяризирането на бирата. Показателни са думите на един средновековен монах, чието име е неизвестно: „Този, който пие бира, спи добре. Този, който спи добре, не извършва грехове. Този, който не извършва грехове, отива в рая. Амин.“

Как бирата спаси човечеството

Знаете ли, че над 90 процента от състава на бирата е вода? Това я прави единствената алкохолна напитка, която може да ви хидратира. В продължение на векове тя представлявала ценен източник на калории, особено в периоди, когато храната била оскъдна. Едно от големите постижения на Римската империя е нейната впечатляваща система за транспортиране и пречистване на вода. Крахът й, обаче, довел до изоставянето и разрушаването на въпросната система. Това оставило много хора без достъп до питейна вода. Според някои учени, те били спасени именно от бирата и нейните антисептични свойства. Експертите обръщат внимание на факта, че след разпадането на Римската империя, в продължение на векове никой дори не си и помислил да експериментира отново с филтрирането на вода.

The original #Paulaner monks brewed our Salvator #doublebock or "liquid bread" as they called it, to survive the fast during lent: https://t.co/CiHorJjOUG