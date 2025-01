Какво се случва с тоалетите на звездите след събитие на червения килим?

В секи път, когато знаменитост позира на червен килим, безброй камери проблясват, запечатвайки завинаги техния тоалет и съхранявайки стотиците или дори хиляди часове, вложени в неговото създаване.

Наградите "Златен глобус" на 6 януари 2025г. не бяха изключение. Зендая носеше ослепителна рокля на Louis Vuitton с цвят шафран, вдъхновена от стария холивудски блясък, Анджелина Джоли се появи с кристална рокля с вериги на McQueen, а Тилда Суинтън носеше бродирано яке Chanel по поръчка.

Zendaya photographed at the 2025 Golden Globes. pic.twitter.com/FH7RdWUxQQ — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) January 6, 2025

Онлайн тези тоалети продължават да живеят дълго след края на събитията, като се споделят в социалните медии и се анализират от инфлуенсъри и журналисти. Но реалната съдба на самите облекла е по-малко обсъждана.

Какво се случва с тях след моментите на слава? Къде отиват и кога ги виждаме отново?

Тоалетите могат да имат различна съдба — някои се съхраняват в складове, други се показват на изложби, някои се продават на търгове, а други дори се купуват от самите знаменитости, които ги носят. Понякога обаче, някои дори не оцеляват през нощта.

През последните две десетилетия тоалетите на знаменитости от червения килим привличат все повече внимание и значение, заявява Луси Бишоп, специалист по чанти и мода в аукционната къща Sotheby's. Тя посочва бродираната рокля на Dior, проектирана от Джон Галиано и носена от Никол Кидман на Оскарите през 1997 г., като една от първоначалните повратни точки, които „промениха траекторията на обличане на червения килим“, сигнализирайки началото на публичното партньорство между модни къщи и знаменитости.

„Преди това не беше толкова официално партньорство“, каза тя пред CNN. Това постави началото на епоха, в която екипи от стилисти и дизайнери работят за създаването и реализацията на визии за червения килим, особено за високопрофилни събития като Met Gala и Оскарите. Следователно, стимулите за запазване на усилията, вложени в тези визии, са значително по-високи.

„Тези дни, когато роклята е била опакована и забравена за години, за съжаление, вече са минало“, добавя Бишоп. „Сега, често когато се носи рокля на червения килим, обикновено има план, свързан с това къде ще завърши тя.“

През повечето време модните къщи са отговорни за този план, тъй като те често притежават тоалетите, които проектират, въпреки че някои знаменитости решават да купят тоалетите си за себе си. Ким Кардашиян, например, сподели пред Vogue през май, че е запазила всичките си тоалети от Met Gala, с изключение на емблематичната рокля на Мерилин Монро, която носеше преди две години и я върна на Ripley's Believe It or Not!

Първото нещо, което се случва с тоалета след събитие на червения килим, е процесът на почистване, обяснява Сара Скатуро, главен консерватор в Музея на изкуствата в Кливланд.

„Човекът, който носи тоалета, може да има лосиони за тяло, масла, парфюми, грим и дори ако не виждате това веднага… с времето тези материали и петна могат да започнат да окисляват и да променят цвета и текстурата на тъканта“, разказа тя пред CNN.

Процесът обикновено включва химическо чистене, но понякога може да се използва мокро почистване или просто прахосмукачка и четкане на дрехата, ако всичко останало не е възможно, добавя Скатуро.

След почистването дрехите почти винаги се съхраняват в специализирани хранилища — архиви на модни къщи или частни студия, като това на Джули Ан Клаус, основател на The Wardrobe, специализирано в архивиране и съхранение.

„Това наистина е индивидуално решение за всеки артикул, за да се гарантира правилното му съхранение“, обяснява Клаус. „Някои дрехи висят, други се опаковат, а някои трябва да се монтират, за да запазят формата си.“

Някои тоалети напускат хранилищата, когато бъдат избрани за изложби. Пример за това е изложбата „Crown to Couture“, която се състоя през миналата година в британския дворец Кенсингтън. Тя включваше няколко емблематични визии, включително роклята Oscar de la Renta, носена от Били Айлиш на Met Gala през 2021 г., и събитието „Sun God“ на Били Портър.

По този начин тези тоалети стават не само произведения на изкуството, но и артефакти, които ще бъдат изучавани от бъдещи историци.

Преди червеният килим да стане толкова важен за модните къщи, роклите често бяха пазени от самите знаменитости, които понякога ги раздаваха или продаваха. Един от най-известните случаи е този с роклята на Dior, носена от Елизабет Тейлър, за да вземе своя Оскар. Тази рокля не се озова в архивите на Dior, а беше намерена в куфар на нейна приятелка и бивша служителка, и по-късно беше продадена на търг за 200 000 долара, според Kerry Taylor Auctions.

Дори и днес, роклите понякога се появяват на пазара, като тази от 2019 г., която Лейди Гага оставила в хотелската си стая след Златния глобус, само за да бъде намерена от икономка и предадена в изгубените и намерени вещи на хотел Бевърли Хилтън.

Има дрехи, които не оцеляват до сутринта. Например, роклята на Тайла от пясък за Met Gala 2024. беше моментално променена от нейния дизайнер, когато тя бе скъсeна след събитието, за да може певицата да се движи свободно.

