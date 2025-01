Какво се крие в 22-те заключени врати на Тадж Махал?

Т адж Махал е олицетворение на любовта и архитектурното съвършенство и заема място сред седемте чудеса на света. Построен е по времето на петия моголски император Шах Джахан и се смята, че символизира безкрайната любов на императора към съпругата му Мумтаз Махал.

Основната структура, която е красиво изваяна от бял мрамор, е построена изцяло през 1648 г., а градините и сградите около нея са завършени през 1653 г. През годините милиони почитатели са били привлечени към Тадж Махал, на фона на многобройни противоречия и загадки. Една от най-значимите мистерии, които придобиха популярност през последните години, е наличието на 22 заключени стаи в паметника.

За 22-те запечатани камери има различни теории, включително за скрити съкровища и тайни хиндуистки храмове. Тези слухове набират сила след твърденията на няколко историци. Например П. Н. Оук пише в книгата си, че Тадж Махал е оригинален храм на Шива, известен с името Теджо Махалая.

Той предполага, че паметникът е построен от хиндуистки цар и по-късно е завладян от Шах Джахан, който го превръща в мавзолей. В тези 22 запечатани стаи, както казва Оук, има много идоли на хиндуистки богове, което подкрепя теорията, че първоначално Тадж Махал е бил храм.

