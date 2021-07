Какво не знаем за супер сексапилната Даниел Роуз

Д аниел Роуз Ръсел е родена на 31 октомври 1999 г. в Ню Джърси. Тя е дъщеря на бившата танцьорка Роузмари Радо и бившият изпълнител Рики Ръсел. Вижте повече за супер сексапилната актриса във видеото от канала „Celebrity Box“ на VBOX7.

Артистичността е в кръвта на Даниел и първоначално се насочва към модата. Още на 10 години участва като модел в няколко рекламни кампании, преди да реши, че иска да се занимава с актьорско майсторство. Играе в няколко представления в местния театър, както и в училищни постановки. Заради заетия си работен график, Даниел завършва образованието си онлайн.

Дебютът ѝ в киното е във филма „Walk Among the Tombstones“, когато е едва 13-годишна. Следват филмите „Aloha“, където си партнира с Брадли Купър и Ема Стоун, „Wonder,“ „The Last Tycoon“, „Measure of a Man“, „Pandemic“.

През 2008 г. се появява в последния сезон на хитовия сериал „The Originals“, където играе Хоуп Майкълсън. Същата година продуцентите решават да създадат нов сериал, който да бъде продължение, в което да се разказва живота на Хоуп. „Legacies“ носи на Даниел голяма популярност, множество фенове и заплатата от 8-10 000 долара за епизод.

Феновете на сериала харесват толкова много персонажите на Даниел и колежката ѝ Кайли Брайант, че ги кръщават „Хози“, съчетание от имената на героините им Хоуп и Джоузи.

Като актриса Даниел често попада под прицела на негативните коментари. Самата тя е била жертва на „бодишейминг“ заради своите добре изразени извивки. Дори получавала коментари, че с това тяло не трябва да бъде актриса. Даниел споделя, че харесва своето тяло и не се срамува от него.