Какво да правим, когато едно приятелство приключи

П рез пролетта на 2019 г. преживях първата си раздяла с приятелите. Тя завърши с горчив спор, сълзи, разочарование и оттогава не сме си говорили. Дълго време тъгувах за загубата на това приятелство, за това, че тя беше в живота ми. Дори сега, повече от пет години по-късно, понякога се случва да я сънувам и често се чудя дали някога ще се свържем отново. Въпреки това се примирих и с неяснотата - това беше страхотно приятелство за времето, през което продължи.

По стечение на обстоятелствата първата ми романтична връзка приключи само пет месеца по-късно. Беше ми много по-лесно да говоря за това - годините на музика, филми и книги за разбитите сърца ме бяха подготвили добре. Оттогава съм установил, че разпадането на едно приятелство се обсъжда по-рядко, отколкото краят на една романтична връзка.

В миналото приятелствата са били обект на по-малко внимание от страна на изследователите в сравнение с други видове взаимоотношения, въпреки че се свързват с ползи за дългосрочното здраве, благополучие и удовлетвореност от живота. Грейс Виет, изследовател по социална психология в Университета на Минесота, изучава разпадането на приятелството.

„Мисля, че читателите ще бъдат изненадани, че ние изследователите едва сега започваме да разглеждаме как приятелствата могат да приключат и че това е много скорошно явление... работата наистина едва сега започва“, казва тя.

Тъй като за разпадането на приятелството обикновено се говори по-малко, хората може да се чувстват несигурни как да се справят с него или със силните емоции, които го съпътстват, предполага Виет.

„В обществото има много ясен сценарий за това как да се разделим с романтичен партньор. Но няма нормативен сценарий за това как да се прекрати приятелство“, казва тя.

Приятели завинаги?

Като деца основният ни източник на подкрепа идва от родителите ни. Но с напредването на възрастта, особено с навлизането в юношеството, започваме да прекарваме значително повече време с връстници, като поставяме по-висок приоритет на социалното приемане и социалната позиция, казва Кейтлин Фланъри, доцент по психология в Колежа на Щатския университет на Ню Йорк, Кортланд.

„Има различна връзка, която имаме с приятелите, те ни помагат да оформим идентичността си през целия си живот. Ние използваме приятелите си като своеобразно огледало и пътеводител“, споделя Фланъри.

Виет посочва, че в началните си етапи приятелството се гради върху сходство и близост.

„Ние сме социални същества. Искаме признание. Искаме потвърждение не само от семейството си, но и от връстниците си на същата възраст. И така, именно тук приятелствата започват да се превръщат в основни източници на социална подкрепа, но също така и на забавление и общуване“, казва Фланъри.

Голяма част от изследванията на разпадането на приятелството са насочени към деца и юноши, във възраст, в която разпадането на приятелството е доста често срещано явление. В изследването на Фланъри, обхванало извадка от 354 ученици от средните училища (обикновено на възраст между 11 и 14 години), 86 % от тях твърдят, че наскоро са имали прекратено приятелство. Повечето от тях обясняват това с конфликти или предадено доверие. Друг прогнозен фактор е липсата на подкрепа от страна на приятелите или усещането, че не получават това, от което се нуждаят от приятелите си - например общуване или че вече не се забавляват заедно. Съобщава се, че разпадането на приятелството е предизвикало сложни емоции у гимназистите, включително тъга, но също така и щастие и облекчение, в зависимост от това защо се е случило разпадането, как е приключило и кой е извършил „раздялата“.

В някои случаи приятелствата просто се „понижават“ от статут на най-добри приятели до „добри“ приятели. Друго едногодишно проучване на стабилността на приятелството при седмокласници показва, че само около половината от „най-добрите приятелства“ остават стабилни през цялата учебна година. Изследването показва, че приятелствата на по-възрастните юноши са умерено по-стабилни през учебната година. Както се казва в една научна статия, за тийнейджърите е много вероятно есенният най-добър приятел да бъде поне близък приятел до пролетта.

