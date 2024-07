„Каква злоба“: Крисчън Маккафри отвърна на критиките за сватбената рокля на съпругата си

К рисчън Маккафри отвърна на модна инфлуенсърка, която разкритикува съпругата му Оливия Кулпо за избора ѝ на сватбена рокля.

"Каква злоба е да публикуваш онлайн. Надявам се, че ще успееш да намериш радост и мир в света, както прави моята красива съпруга", казва звездата от НФЛ в коментар към видео в Instagram, публикувано на 2 юли от Кенеди Бингъм, която обсъжда модата в социалните мрежи, използвайки псевдонима Gown Eyed Girl.

Във видеото си, което публикува и в TikTok, Бингъм заяви, че проблемът не е в "простия и елегантен" дизайн на сватбената рокля с дълги ръкави на Кулпо от Dolce & Gabbana, макар да отбеляза, че тя няма "никаква индивидуалност".

Това, което е оставило "горчив послевкус" за нея са забележките, които Кулпо направи наскоро пред Vogue, че "не е искала роклята да излъчва секс по какъвто и да е начин, форма или вид".

Бившата "Мис Вселена" също така заяви пред Vogue, че е искала да се омъжи в рокля, която да е "толкова сериозна", колкото и обвързването с брака.

Макар че няма нищо лошо в това някой "да иска скромна сватбена рокля", казва Бингъм, забележките на Кулпо относно роклята ѝ "отидоха отвъд това да иска нещо скромно за себе си и да прокарва идеята за това как според нея трябва да изглеждат всички булки".

"It felt like it was just Christian and I,” Olivia Culpo says of their Watch Hill wedding, for which she wore four custom Dolce & Gabbana looks. Here, see a first look at the model and former Miss Universe's ceremony with NFL player Christian McCaffrey. https://t.co/yP4ySZkNOS pic.twitter.com/UJN4QmtjVX