Каква ще е 2020 според китайския календар

П лъхът е първата от 12-те зодии от китайския календар. Именно затова тази година е обявена като годината на новото начало,според китайския хороскоп.

Тя ще предостави нови възможности за намиране на истинска любов и ще донесе повече пари. 2020 г. ще бъде успешна!

Годината на Металният плъх ще бъде силна, просперираща и щастлива за почти всички китайски зодиакални знаци .

Всеки ще покаже решителност по отношение на своите цели, стремежи и хобита. Това е страхотна година за основаване на личен бизнес и за развитие.

