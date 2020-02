Как работата и конфликтите с колегите могат да ни разболеят

М оже ли работата да ни разболее? Близо 8,6 милиона души във Великобритания са излезли в болничен през изминалата година, защото работата им била "твърде натоварваща", сочи ново проучване.

Данните, публиковувани в National Sickie Day показват, че освновните причини за това са работната култура, колегите, както и пренатоварването, пише BBC.

Успоредно с това обаче 12 милиона работници от Обединеното кралство са отишли на работа наистина болни.

Има ли причина за притеснение?

IT компанията Insight, автор на изследването, предупреждава за "сериозни проблеми в културата на организациите" и призовава за повече гъвкавост.

Резултатите от проучването се базират на aнкетирани 1250 работещи възрастни в рамките на седмица.

