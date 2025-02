Как физическата любов може да промени здравето ви

В началната сцена на филма „Наистина любов“ героят на Хю Грант казва, че винаги, когато е мрачен от състоянието на света, си мисли за изхода за пристигащи на летище Хийтроу.

Причината е на екрана: виждаме двойки, които се целуват, стари приятели, които се прегръщат, деца, които се усмихват и се смеят, докато скачат в прегръдките на родителите си.

Летищата са чудесно място, където наистина може да се разбере значението на физическата привързаност - прегръщане, целуване, гушкане, държане за ръце или дори просто докосване.

Но физическата любов е повсеместна и в ежедневието - и за това има основателна причина. Науката показва, че несексуалната физическа обич не е само повод за радост - тя е полезна и за психическото и физическото ни здраве.

Физическата привързаност е един от най-преките и важни начини, по които хората предават интимност в романтичните си взаимоотношения. И изглежда, че тя се среща в романтичните отношения по целия свят, въпреки междукултурните различия в представите за любов и романтика.

Хората в романтични връзки съобщават за повече интимна физическа обич, отколкото самотните. Те също така по-спокойно позволяват на партньорите си да докосват повече части от тялото им, отколкото непознати или приятели. Например повечето хора се чувстват комфортно, когато партньорът им ги докосва по бедрата и корема, но не и други хора.

Дори начинът, по който докосваме партньорите си, се различава от този, по който докосваме други хора. Когато участниците в едно проучване са помолени да погалят партньора си, приятел, непознат или изкуствена ръка, те правят това по-бавно с партньора си. По-бавните движения може да се възприемат като по-приятни и еротични, отколкото по-бързите. Дори само мисълта за физическа обич от страна на партньора предизвиква приятни и еротични усещания.

Вече има убедителни доказателства, че физическият контакт е свързан с по-добро физическо и психическо здраве. Един преглед на „интервенциите, свързани с докосване“ - имайте предвид масаж - в 212 проучвания, включващи повече от 13 000 участници, установи, че физическото докосване е благоприятно за всички аспекти - от съня, през кръвното налягане до умората. Интервенциите с докосване са особено полезни за намаляване на болката, депресията и тревожността.

Терапия за двойки

Преди да побързате да си поръчате масаж, трябва да знаете, че според много от доказателствата най-силни са ползите от физическата привързаност към романтичните партньори. Няколко проучвания са установили, че при двойките физическата обич е свързана с редица физиологични ефекти, включително по-ниско кръвно налягане и по-добри имунни реакции.

