Как 11-годишно момче е прието в колеж по аерокосмическо инженерство

К алеб Андерсън не е дете като всички останали.

Докато повечето ученици на неговата възраст учат в VII клас, Калеб започва втората си година в колежа.

Понастоящем 12-годишният студент е записан в Техническия колеж Чатахучи, където след две години трябва да получи бакалавърска степен по аерокосмическо инженерство.

"Всъщност не съм умен", твърди Калеб. "Просто възприемам информацията бързо. Така че, ако уча по-бързо, напредвам по-бързо."

Калеб не смята да се задоволи само с тази диплома - той е насочил поглед към Технологичния институт в Джорджия или Масачузетския технологичен институт, като се надява това да му помогне да започне работа при основателя на "Tesla" и "SpaceX" Илон Мъск.

https://t.co/iMGKVA25Uc - @GeorgiaTech keeps attracting some of the most talented students and faculty members! Caleb (12) is the youngest person to study aerospace engineering at Georgia Tech. #AcademicTwitter #DiversityandInclusion