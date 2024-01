Израелският актьор Идан Амеди е бил ранен тежко в Газа

И зраелският актьор Идан Амеди от сериала "Фауда" е ранен тежко в Газа, съобщи "Таймс ъф Израел". Според думите на бащата на Амеди той е транспортиран в болница за хирургическа операция. Животът на Идан Амеди вече е извън опасност.

Братовчед на Амеди е публикувал в Инстаграм призив към последователите му да се молят за възстановяването на актьора и музикант.

Idan Amedi, an actor-singer who was part of Netflix series “Fauda” was filmed blowing up Palestinian houses in #Gaza , proudly.



It’s reported that he is seriously injured.



I’m Glad he’s living the true meaning of Fauda in #Gaza pic.twitter.com/XDlFNmVH2j