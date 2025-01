Изгубен музикален фрагмент отпреди 500 години най-накрая може да бъде чут

М узиката има силата да ни пренася в други времена и места, независимо дали става дума за квартала, в който сме израснали, или за отдавна изгубен момент от праисторията. Сега изследователите са анализирали 55 ноти от нотен текст от Шотландия от XVI в., като са пресъздали звук, свързан с култура, за която не е запазена друга музика.

Записът е открит в полето на страница, прикрепена към книга, която сама по себе си е от историческо значение: Абърдийнския бревиарий от 1510 г. Сборникът с молитви, четива и химни не е в списъците на бестселърите сега, но е първият пълноценен том, отпечатан в Шотландия.

Екип от KU Leuven в Белгия и Единбургския университет в Обединеното кралство сега са анализирали музикалния фрагмент, който е открит в книгата още през 2011 г.

Макар че фрагментът е бил съпоставен с малко известно християнско песнопение, което днес все още се пее в някои англикански църкви по време на Великия пост и се нарича Cultor Dei, memento („Служителю Божий, помни“), изследователите не са сигурни дали нотите са били предназначени да насочват инструменти или хор. Въпреки това фрагментът от нотите е достатъчен, за да могат специалистите да разширят познанията си за литургичната култура в Шотландия преди Реформацията.

