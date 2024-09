Хвърлиха пилето Бети Уайт в езеро с алигатори, мъж се призна за виновен

Л юбимата кокошка Бети Уайт, която радва малки и големи в австралийския парк е мъртва, след като е била хвърлена в заграждение с алигатори.

Във вторник, 24 септември, Питър Смит, който е в края на 50-те си години, се признава за виновен пред местния съд в Реймънд Терас по обвинение в жестокост към животни с утежняващи вината обстоятелства, съобщават австралийската Асошиейтед прес и австралийската телевизия ABC News.

Инцидентът е станал през януари 2024 г. във фермата Оуквейл и фауната на света в Солт Аш в Нов Южен Уелс.

Позовавайки се на съдебни документи, австралийското издание Associated Press (AAP) съобщава, че Смит е нахлул в убежището на фермата, за да вземе Бети Уайт, бяло китайско пиле от породата коприна, и след това е скрил животното в ризата си.

Изданието допълва, че след това Смит се е насочил към заграждението с алигатори, след което е хвърлил Бети Уайт в езерото, в което са се намирали зверовете.

"Два от алигаторите веднага се насочиха към пилето, като единият от тях го вкара в устата си, убивайки го веднага“, пише в съдебните документи, цитирани от ААП.

Съобщава се, че шокираните гости са видели инцидента и са алармирали членовете на персонала. След като собственичката на парка Лиан Сансъм открила Смит на записите от охранителните камери и ги споделила със служителите на парка, те успели да го проследят и да получат извинение, посочва изданието.

"Дни след инцидента Смит отишъл в полицейския участък в Сингълтън, за да даде официални показания. В него той твърди, че е хвърлил Бети Уайт с намерението да нахрани алигатора поради условията му на живот“, съобщава изданието.

Той заявил, че е наистина разочарован от поведението си.

Според ААП адвокатът на Смит, Брайън Уенч, омаловажил сериозността на действията на клиента си, твърдейки, че Смит „просто е искал да нахрани алигатор“, който е бил гладен. Уренч добави, че всяка година се убиват около 750 милиона пилета.

Във вторник обаче магистратът Кирали Пери каза на Уренч: „Това са сериозни обвинения“.

Смит е изправен пред максималното наказание за утежнена жестокост към животни в Нов Южен Уелс, което е две години лишаване от свобода и глоба от 24 084 долара. Той ще се върне в съда за произнасяне на присъдата на 20 ноември.

