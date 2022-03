Франсис Форд Копола получи звезда на Алеята на славата

Р ежисьорът Франсис Форд Копола беше почетен със звезда на холивудската Алея на славата, която според почитателите му е трябвало да получи отдавна, след като преди половин век сътвори история и предефинира киноиндустрията с първия филм от трилогията си "Кръстникът", съобщи Variety.

Звездата на 82-годишния Копола е 2715-ата на прочутата алея в Холивуд.

На церемонията по откриването ѝ присъства семейството на именития режисьор - съпругата му Елинор, сестра му Талия Шайър, синът му Роман, внучката му Джия и други.

Актрисата Ел Фанинг, която едва 13-годишна играе във филма му "Между сега и изгрева" (2011), също беше сред присъстващите и произнесе трогателна реч в чест на Франсис Форд Копола.

