Експериментът „Малкият Албърт“, който не би бил одобрен днес

И сторията е пълна с известни експерименти, които с право не биха били извършвани днес. Експериментът „Малкият Албърт“ заема челно място в списъка, наред с прословутия експеримент на Милграм и експеримента с чудовището.

Експериментът „Малкият Алберт“ всъщност е вдъхновен от друго шоу на ужасите, което може би ви е познато: Павлов. Преди да направи прословутия си експеримент, Иван Павлов всъщност се интересува от изучаването на стомашните сокове, както и от събирането на тези сокове от кучетата, за да ги продава като „лекарство“ за лошо храносмилане. По време на тази работа той забелязва, че кучетата слюноотделят винаги, когато видят някой в лабораторна престилка да се приближава, за да им даде храна, и дори когато минава лаборант без храна.

Това вдъхновява експеримента му, който демонстрира „класическо обуславяне“. В него метронът бил пускан да тиктака всеки път, когато на кучетата трябвало да се даде храна. След известно време храната била отнета, но кучетата били приучени да слюноотделят всеки път, когато чуят звука на метронома на Павлов.

Какво общо има това с някакъв беден човек на име Малкия Алберт? За съжаление работата върху класическото обуславяне вдъхновява един ужасяващ експеримент върху дете, проведен от американските психолози Джон Б. Уотсън и Розали Рейнър.

За целите на експеримента двамата вземат здраво, „твърдо и неемоционално“ бебе, „отглеждано от раждането си в болнична среда“, и започват да експериментират с него от около 9-месечна възраст. Първоначално те се опитват да преценят доколко то се страхува от различни предмети, сред които „бял плъх, заек, куче, маймуна, маски със и без коса, памук, горящи вестници и др.“.

Екипът отбелязва, че детето, наречено в статията Алберт Б, не е показало никакъв страх, когато е реагирало на тези обекти.

„Никой никога не го е виждал в състояние на страх и ярост. Бебето на практика никога не е плакало“, отбелязват от екипа.

Това скоро щяло да се промени. След това те проверили какво ще се случи, когато ударят с чук по дълга стоманена щанга, създавайки силен звук.

„Детето започна да буйства, дишането му беше проверено и ръцете бяха вдигнати по характерен начин. При второто стимулиране се случило същото, а освен това устните започнали да се свиват и да треперят. При третата стимулация детето изпадна във внезапен пристъп на плач. Това е първият случай, когато емоционална ситуация в лабораторията предизвиква някакъв страх или дори плач у Алберт“, пишат авторите.

Разбира се, те очакваха това, но то беше само преамбюл към обуславящия аспект на експеримента. Въпреки че последвалият експеримент изглежда очевидно неетичен в днешно време, изглежда, че и тогава са имали угризения по отношение на него.

„Отначало имаше значителни колебания от наша страна относно опита да създадем експериментално реакции на страх. Подобна процедура е свързана с известна отговорност. В крайна сметка решихме да направим този опит, като се успокоявахме с мисълта, че такива привързаности така или иначе ще се появят веднага щом детето напусне защитената среда на детската градина и се впусне в грубия живот у дома“, обясняват те.

За следващата част те обучават „Алберт“ с помощта на чук и стоманен прът. Първо му представили плъх, с който да си играе. Но всеки път, когато протягал ръка, за да го докосне, по-добре вярвайте, че идвало време за чук. Екипът нанасял удари със стоманената щанга „непосредствено зад главата му“ всеки път, когато бебето, тогава на 11 месеца, се опитвало да си играе с плъха. Разбира се, след няколко опита в тази насока „бебето скочи силно, падна напред и започна да хленчи“.

Тези тестове продължиха известно време. След известно време момчето започнало да се страхува от плъха сам по себе си, свързвайки го с ужасния грохот, който всъщност създават хората. В крайна сметка те получили резултатите, които очаквали.

„В момента, в който плъхът беше показан, бебето започна да плаче. Почти мигновено се обърна рязко наляво, падна на лявата си страна, вдигна се на четири крака и започна да пълзи надалеч толкова бързо, че беше уловено с труд, преди да достигне ръба на масата“, пишат те.

