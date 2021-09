Дрехите, които никога не трябва да обличате на среща

В логърка от Лондон, която дава съвети на жените, разкри какво не трябва да обличат дамите на романтична среща.

Ана Бей препоръча на жените да се отказват от къси, тесни рокли и прекалено дълбоко деколте, тъй с като такъв еротичен външен вид дамите ще създадат грешно впечатление.

"Мъжът ще мисли само за секс по време на срещата", обясни Ана Бей пред "Дейли мейл".

Ladies, please make sure you're dressed appropriately!



Elegance coach reveals the 10 items you should never wear on a date https://t.co/AZLvELISrq via @Femail #elegant #etiquette #manners #dating