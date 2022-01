23 години по-късно: "Боен клуб" е достъпен в Китай, но с променен финал

Д обрата новина е, че 23 години по-късно "Боен клуб" - култовият филм на Дейвид Финчър, най-накрая е достъпен в интернет в Китай. Лошата новина е, че краят му е променен, предаде Франс прес.

Комунистическият режим разрешава разпространението в Китай само на няколко чуждестранни филми всяка година и цензорите не се колебаят да премахват сцените, считани за смущаващи.

David Fincher’s 1999 “Fight Club” is at the center of a social media firestorm in China after a new version replaced the original ending with a terse message saying all criminals were apprehended and the authorities won https://t.co/vTqAivdkp8 pic.twitter.com/4CUDTn03tG — Bloomberg (@business) January 26, 2022

Този път "Боен клуб" с Брад Пит и Едуард Нортън "плаща цената" да бъде обект на цензурата - над две десетилетия след излизането си на екран през 1999 г.

Киноманите са забелязали, че версията на филма, пусната от платформата Tencent Video, донякъде променя анархисткото и антикапиталистическо послание на творбата.

(Yes, the Star Wars thing is a parody, but the Fight Club thing is real.)https://t.co/FIpiDiZ8xI — Edward Snowden (@Snowden) January 25, 2022

В оригиналната версия разказвачът, изигран от Едуард Нортън, убива въображаемото си алтер его (Брад Пит), след което става свидетел на експлозията на сгради - мечтаното от героя разрушаване на съвременния свят е в ход.

Версията, разпространена в Китай, завършва със своеобразен "хепи енд". Последната сцена е заменена с финални надписи на черен екран, от които става ясно, че главният герой помага на полицията да предотврати собствения му план за взривяването на небостъргачите и отива в психиатрична клиника за лечение.

First rule of Fight Club in China? Don't mention original ending



Second rule of Fight Club in China? Change it so police win



Film fans in China notice cult classic "Fight Club" gets new ending on streaming platform Tencent Video https://t.co/zP0CcebeDS pic.twitter.com/C7kDd4QhFD — AFP News Agency (@AFP) January 26, 2022

Изрязаният финал на филма предизвика изумлението на много ценители, които вероятно са гледали оригиналната версия на пиратски копия.

"Скандално е", коментира киноман на сайта на Tencent Video.

"Вече не се задоволяват с цензурирането на кадри, променят напълно сценария", гласи коментарът на огорчен потребител на социалната мрежа Вейбо.

More than two decades after its release, "Fight Club" has been given a very different ending in China — and this time, the authorities win https://t.co/3Pa8PQsEXB — CNN (@CNN) January 26, 2022

От платформата Tencent Video не са коментирали информацията. Остава неясно дали промените са наложени от властите или са резултат от решение на продуцентите на филма.

Холивудските студиа понякога се задължават да изрязват определени сцени от филми с надеждата да получат разрешение за китайския пазар.

Така например през 2019 г. няколко сцени от "Бохемска рапсодия", отнасящи се до сексуалността на вокала на "Куин" Фреди Меркюри, бяха изрязани от версията, излъчена в Китай, припомня агенцията.