А ктьорът Дарън Крис от "Клуб Веселие" стана баща на 35 години, съобщи ЮПИ.

Дъщеря му се казва Блуси Бел. Дарън Крис сподели снимка с нея е съпругата си Мия в Instagram, Facebook и Twitter.

M & D made some sweet music. ⁣

⁣

🎶 Bluesy Belle Criss⁣ 🎶⁣

⁣

4/11/22⁣

⁣

💙 Out now. 💙 pic.twitter.com/9LQ67I1BVj