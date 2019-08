Д акота Джонсън изненада феновете си с нова усмивка. Звездата от "50 нюанса сиво" премахна разстоянието между предните си зъби, което бе отличителна черта за нея. Всички забелязаха промяната при появата на актрисата на премиерата на филма с нейно участие The Peanut Butter Falcon в Лос Анджелис.

Много от почитателите на звездата обаче "тъгуват" за старата ѝ усмивка.

ВИЖТЕ КАК ИЗГЛЕЖДА АКТРИСАТА СЕГА И ПРЕДИ ПРОМЯНАТА

В Туитър отново бе разпространено видеото, което Джонсън засне преди време за Vanity Fear. В него тя проверява колко и какви предмети може да задържи в цепнатината между зъбите си.

rip dakota johnson’s gap tooth gone but not forgotten pic.twitter.com/MhSv2G2ZWl — jenina (@suspjria) August 4, 2019

Изглежда звездата е прибегнала до промяната, защото така се чувства по-добре, но на феновете ѝ старата усмивка ще им липсва.

dakota johnson closed the gap in her teeth???? pic.twitter.com/o6w5EXBbMi — hunter harris (@hunteryharris) August 3, 2019

This is the saddest i’ve even been. RIP Dakota Johnson’s tooth gap 🙏🏼 pic.twitter.com/wFN3C8u0xu — 𝙎𝙤𝙛𝙞𝙖 𝘼𝙡𝙙𝙧𝙚𝙙. (@asofmor) August 3, 2019

29-годишната Дакота Джонсън е дъщеря на Мелани Грифит и Джон Джонсън.

Тя стана световноизвестна с участието си във филма "50 нюанса сиво", където влезе в образа на главната героиня Анастейжа Стийл.

