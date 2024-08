Честито! Ашанти и Нели посрещнаха първото си бебе

43-годишната Ашанти и 49-годишният ѝ съпруг Нели посрещнаха първото си бебе заедно, като споделиха вълнуващата новина в Instagram. На снимката Ашанти позира по бельо за еднократна употреба на Frida Mom, снимайки се в огледалото, докато споделя как изглежда четвъртото тримесечие.

„Ашанти и Нели посрещнаха своето момченце, Карим Кенкайд Хейнс, на 18 юли 2024 г. Гордите и щастливи родители са толкова влюбени в KK!“, казва представител на двойката.

Ashanti and Nelly Welcome First Baby Together — and Share His Name: 'So in Love' https://t.co/SGhbo7mdJp