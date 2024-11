Brat – думата на 2024 година според речника „Колинс“

Brat е думата на 2024 година във Великобритания според лексикографите от речника „Колинс“, съобщава ДПА.

Думата е избрана в свое ново значение - на прилагателно име, което се дефинира като: „характеризиращ се с уверена, независима и хедонистична нагласа“. Приблизителният превод на български би бил „непукистки, нахакан, отракан“.

Brat crowned Collins Dictionary 2024 word of the year https://t.co/MR1FnKSnHP

Новоизбраната дума е различна от традиционното значение в английския език на съществителното brat, което на български се превежда с „дете, което е невъзпитано и нахално, лигльо, келеме, джереме“.

В новото си амплоа думата brat е наложена от британската певица Чарли Екс Си Екс (Charli XCX). Музикалната звезда, с истинско име Шарлот Ема Ейчисън, взриви ТикТок по-рано тази година, когато шестият ѝ студиен албум, озаглавен Brat, вдъхнови нова лайфстайл тенденция, която се превърна в начин на живот за милиони нейни последователи.

Движението Brat се превърна в олицетворение на любовта към себе си, положителния образ на тялото и смелия, независим избор на личен стил. То отбеляза рязко отклонение от предходната тенденция на „чистото момиче“, която насърчаваше неща като йога, лягане рано вечер и прибрана назад коса.

Лексикографите от речника „Колинс“ поставиха brat на първо място в списъка, след като разгледаха медийни източници, включително социалните мрежи, защото терминът е „възприет толкова широко“. Според екипа на речника brat се е превърнала в „една от най-обсъжданите думи на 2024 г.“.

The term “BRAT” by Charli xcx was named Word of the Year in 2024. pic.twitter.com/Sjb7TiIGmX