Боб Оденкърк се завърна на снимачната площадка на "Better call Saul"

А мериканският актьор Боб Оденкърк се завърна на снимачната площадка шест седмици след прекаран инфаркт, предаде Асошиейтед прес.

В профила си в Twitter той пусна кадър, от който се вижда, че се подготвя за ролята си на Сол Гудман в сериала "Обадете се на Сол".

"Отново на работа", написа актьорът.

Back to work on Better Call Saul! So happy to be here and living this specific life surrounded by such good people. BTW this is makeup pro Cheri Montesanto making me not ugly for shooting! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp